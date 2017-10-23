«МаксимаТелеком» обеспечит доступ к Viber для пассажиров московского метро

«МаксимаТелеком» объявила о том, что в рамках долгосрочного сотрудничества мессенджера с компанией жителям столицы больше не придется проходить авторизацию в сети Wi-Fi в Московском метрополитене, чтобы воспользоваться Viber.

Общаться в Viber без авторизации пассажиры московского метро начнут уже до конца этой недели. Отправлять сообщения в приложении после бесшовного подключения к интернету можно будет в течение года.

«Аудитория Viber в России постоянно увеличивается, люди все чаще выбирают приложение и возможность отвечать на сообщения мгновенно. Мы рады видеть, что и жители Москвы любят Viber: например, в марте 2017 года рост числа активных пользователей Viber в городе на 15% превысил показатели за аналогичный период предыдущего года, – сказал Атанас Райков, директор по глобальным телекоммуникационным партнерствам Viber, – Мы уверены, наши совместные усилия с «МаксимаТелеком» сделают Viber более доступным и удобным для жителей столицы, когда они находятся в дороге».

В честь запуска проекта компании также разработали специальный тематический стикерпак, который будет доступен для бесплатного скачивания всем пользователям Viber.

«Сотрудничество с Viber стало первым проектом по предоставлению бесшовного доступа к сервису в сети MT_FREE. Бесплатным Wi-Fi в Московском метрополитене регулярно пользуются более 80% москвичей. Запуская проект с Viber, мы стремимся повысить положительные впечатления миллионов пассажиров от поездок на городском транспорте. Мы рады, что наша инфраструктура становится базой для новых решений, которые делают жизнь горожан удобнее», – сказал Алексей Крупенин, коммерческий директор «МаксимаТелеком».