Mastercard открыла доступ к API-интерфейсу на блокчейне

Mastercard объявила, что откроет доступ к своей технологии распределенного реестра через API-интерфейс, размещенный на сайте разработчиков Mastercard Developers. Блокчейн-решение Mastercard предлагает бизнесу и банкам новый способ осуществления транзакций и играет ключевую роль в реализации стратегии компании, направленной на внедрение платежных решений, которые отвечают любым потребностям финансовых организаций и их клиентов.

API-интерфейс Mastercard на блокчейне будет представлен в рамках Хакатона Money 20/20, который проходит в Лас-Вегасе с 22 по 25 октября.

Компания уже протестировала и сертифицировала технологию блокчейн и на начальном этапе реализует ее на B2B-рынке, чтобы решить проблемы, связанные со скоростью, прозрачностью и стоимостью трансграничных платежей. Технология Mastercard дополнит список существующих сервисов, таких как виртуальные карты, платформа Mastercard Send и система Vocalink, чтобы обеспечить поддержку всех видов международных и межкорпоративных транзакций – между счетами, в блокчейне и по картам.

Технология распределенного реестра Mastercard имеет 4 главные особенности: конфиденциальность, гибкость, масштабируемость, и самая важная из них – охват, обеспеченный сетью компании.

Конфиденциальность: технология блокчейн Mastercard обеспечивает конфиденциальность данных, следя за тем, чтобы сведения о транзакции были доступны только ее участникам, но при этом сама транзакция сохраняла полную прозрачность и достоверность.

Гибкость: партнеры могут использовать API на блокчейне в сочетании с более широким набором API-интерфейсов Mastercard для создания новых мощных приложений. Комплекты для разработки программного обеспечения доступны на 6 языках, что упрощает интеграцию API.

Масштабируемость: технология блокчейн Mastercard была разработана, чтобы увеличить скорость обработки данных и расширить размер блока за счет достижения договоренности между надежным модератором и участниками сети.

Охват: технология блокчейн Mastercard была интегрирована в платежную сеть компании, в которую входят 22 тысячи финансовых организаций, чтобы перемещать средства, выделенные на блокчейн.

«Объединив технологию распределенного реестра Mastercard с платежной сетью компании, мы разработали безопасное, защищенное, прозрачное и легко масштабируемое решение, – сказал Кен Мур, исполнительный вице-президент Mastercard Labs. – Когда речь идет о платежах, мы хотим, чтобы у наших партнеров были выбор и гибкость в использовании всех наших инструментов для удовлетворения потребностей и требований их клиентов».

Блокчейн Mastercard может безопасно осуществлять транзакции без использования карт – B2B и торгово-финансовые операции. Он также позволяет выполнять нефинансовые действия, например, подтверждение происхождения товара, позволяющее установить его подлинность по всей цепочке поставок.

С помощью запатентованной разработки Mastercard надеется создать новые преимущества для своих партнеров и сделать торговую инфраструктуру еще проще, быстрее и безопаснее. Наряду с появлением этого нового решения, компания также подала заявки на 35 патентов, связанных с технологией блокчейн, и инвестировала в венчурный холдинг Digital Currency Group – партнер, который строит, развивает и распространяет Bitcoin и другие компании в сфере блокчейна.

Недавно холдинг вошел в консорциум Enterprise Ethereum Alliance, для того, чтобы исследовать возможности применения блокчейна Ethereum в различных сферах, при этом многие из них находятся за пределами активности традиционных платежных технологий Mastercard.

Платежная система также работает над новыми вариантами применения блокчейна вместе со стартапами в рамках своей международной программы Start Path Global.