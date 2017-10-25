Сервис «Тинькофф Оплата» интегрировался с чатом для бизнеса JivoSite

Банк «Тинькофф» объявил об интеграции сервиса «Тинькофф Оплата» с чатом для бизнеса JivoSite. Клиенты «Тинькофф Оплаты» теперь могут консультировать покупателей и принимать оплату прямо в чате JivoSite на своем сайте.

JivoSite позволяет подключать чат на сайте онлайн-магазина, в котором операторы консультируют покупателей. С помощью JivoSite онлайн-магазины принимают и отвечают на сообщения, отправленные покупателями в «Телеграме», «ВКонтакте», «Фейсбуке» и других соцсетях и мессенджерах — все через один интерфейс.

Благодаря интеграции с «Тинькофф Оплатой», операторы интернет-магазинов могут принимать оплату в чате JivoSite. Кнопка «Оплатить» появляется прямо в чате после того, как покупатель выберет товар, а продавец создаст счет на оплату. После оплаты товара продавец и покупатель получают уведомление об успешной оплате.

Подключить чат JivoSite можно по по ссылке. https://www.jivosite.ru/

Если интернет-магазин пользуется чатом JivoSite без функции оплаты, ее можно подключить, воспользовавшись инструкцией. https://static2.tinkoff.ru/acquiring/manuals/jivosite.pdf

Клиенты сервиса «Тинькофф Оплата» по-прежнему могут выставлять счета в личном кабинете на сайте Tinkoff.ru и отправлять их покупателям по электронной почте, в мессенджерах или социальных сетях.