На «Юле» появилась платная функция «Быстрой продажи»

Mail.Ru Group представила новую функцию «Быстрая продажа», которая стала доступна пользователям Юлы с сегодняшнего дня. Она позволит визуально выделить объявление в ленте товаров и в результатах поиска в течении 7 дней.

Продвижение работает на базе технологий MyTarget - рекламной платформы Mail.Ru Group, объединяющей аудиторию крупнейших в России и СНГ сервисов и социальных сетей, в том числе «Вконтакте», «Одноклассники» и «Мой Мир».

В дальнейшем пользователи Юлы получат уникальную возможность - они смогут продвинуть свои объявления не только в самом сервисе, но и через партнерскую сеть MyTarget, которая включает более 1200 приложений и мобильных сайтов сторонних разработчиков. Продвижение можно будет настроить по более чем 250 группам таргетирования, включая гиперлокальную рекламу, динамический ретаргетинг, уровни дохода пользователей и многие другие.

Стоимость «Быстрой продажи» будет зависеть от категории продаваемого товара и региона. На момент запуска она будет начинаться от 59 рублей (для категорий внешние аккумуляторы, бытовая химия) и заканчиваться - 649 рублями (продажа квартир).

Продвигаемые объявления будут органично встраиваться в ленту не вытесняя бесплатные. То есть новая опция не затронет бесплатные показы объявлений, и при этом даст существенную выгоду для продвигаемых товаров.

Включить «Быструю продажу» можно прямо на странице объявления. Продвижение стартует после того, как объявление пройдет модерацию: качество строго контролируется и проверяется на соответствие законодательству РФ, а также внутренним правилам сервиса.

Новая опция «Быстрая продажа» уже доступна в приложении Юлы и скоро появится в веб-версии.

Сервис бесплатных объявлений Юла был создан Mail.Ru Group в 2015 году. Юла позволяет находить и предлагать товары с учетом геолокации и интересов пользователя. В настоящий момент аудитория Юлы в России превышает 22,5 млн пользователей.