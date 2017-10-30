Альфа-Банк запустил новый интернет-банк для малого бизнеса

Удобство навигации позволяет предпринимателям заказать выписку в два клика, подписать реестр платежей, легко найти платеж в истории и повторить его, заказать справку с электронно-цифровой подписью банка и пожертвовать средства на благотворительность.

За счет применения актуальных технологий и интеграции с различными сервисами онлайн-бухгалтерии, CRM и ERP пользователям доступны расчет налоговых платежей и сдача отчетности. В новом интернет-банке клиенты могут открыть депозитный счет самостоятельно за несколько минут.

«Новый интернет-банк уже сейчас гораздо больше, чем расчетный инструмент, а в ближайшем будущем это будет полноценный инструмент по управлению бизнесом. Наши клиенты смогут удаленно оформлять банковские гарантии, подключать зарплатные проекты и совершать валютные операции» — отметил Денис Осин, руководитель блока «Массовый бизнес» Альфа-Банка.

«Альфа-Бизнес Онлайн» до конца ноября будет автоматически подключен всем клиентам сегмента малого бизнеса. Клиенты среднего и крупного корпоративного бизнеса могут подключить новую версию по заявке через своего персонального менеджера.