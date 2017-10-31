Аудитория сети Wi-Fi в поездах «Аэроэкспресс» выросла в три раза

Об этом CNews сообщили в «МаксимаТелеком». Сегодня оператор приступил к модернизации сети бесплатного Wi-Fi в поездах «Аэроэкспресс». Обновленная сеть сможет обслуживать в пять раз больше пассажиров.

Пропускная способность высокоскоростной сети Wi-Fi уже увеличена на Шереметьевском направлении «Аэроэкспресс». На Домодедовском и Внуковском направлениях модернизированная сеть появится до конца года — по мере ввода новых двухэтажных поездов. Первый такой состав с новым оборудованием Wi-Fi запущен на прошлой неделе.

Модернизация сети проходит в связи с выросшей нагрузкой на сеть «Аэроэкспресс»: всего за год с момента подключения сети в поездах к единому Wi-Fi-пространству, ее аудитория выросла в три раза. С начала 2017 года к сети MT_FREE подключилось порядка 600 тыс. уникальных пользователей — пассажиров «Аэроэкспресс».

Модернизация сети стала очередным шагом подготовки Москвы к Чемпионату мира по футболу 2018 года и формированию единого городского Wi-Fi-пространства. В ходе работ повысятся скорость доступа к сети и качество покрытия. Обновленная сеть позволит выйти в интернет одновременно 200 пользователям в каждом вагоне, что в пять раз превышает показатели сети до модернизации.

Наибольшей популярностью сеть MT_FREE в поездах «Аэроэкспресс» пользуется у пассажиров в возрасте 25-34, на них приходится порядка 45% подключений. Еще 20% подключений совершают пользователи в возрасте 35-44, 16% подключений — пассажиры в возрасте 18-24. Чаще всего по пути из аэропорта в сеть выходя через смартфон (88% подключений), через планшет подключается 7% пассажиров «Аэроэкспресс».