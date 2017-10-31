Crello научился создавать анимированные дизайны в несколько кликов

Новые возможности Crello будут интересны людям, которые работают в маркетинге, коммуникациях или ведут страницы своих брендов в соцсетях. Этот инструмент позволяет очень легко и бесплатно создавать динамические вижуалы для любых коммуникаций.

Crello — разработка фотобанка Depositphotos, визуальный онлайн-редактор, который делает профессиональный графический дизайн доступным для всех. Исследования показывают, что визуальный контент в соцсетях работает в четыре раза лучше, чем обычный текст, а качественные изображения сильнее вовлекают аудиторию. Crello предлагает 10 тыс. готовых шаблонов для рекламных и промо-материалов. Сервис помогает за несколько минут создать собственный дизайн, используя готовые решения, созданные профессиональными дизайнерами. Достаточно выбрать нужный шаблон, подставить в изображение свой текст или поменять фон, а затем скачать готовый дизайн.

Сейчас в Crello можно создать свою графику на основе 30 готовых форматов: посты в соцсети, иллюстрации для рассылок и страниц бренда, открытки, визитки, постеры, флаеры, подарочные сертификаты, баннеры для рекламы онлайн и печатной рекламы. Не нужно изучать технические требования для каждого случая — размер и формат каждого дизайна уже оптимизирован и готов для использования. Набор шаблонов будет постоянно расширяться.

Интерфейс Crello локазилирован для русскоязычных пользователей и поддерживает кириллицу, а также доступен на еще восьми языках: английском, португальском, испанском, голландском, итальянском, немецком, французском и украинском.

Новый инструмент от Depositphotos в первую очередь будет полезен тем, кто работает с визуальным контентом для онлайн-маркетинга, SMM или печатной промо-продукцией, но не обладает специальными навыками графического дизайна или не может позволить себе воспользоваться услугами профессионала. Опытные дизайнеры благодаря Crello смогут ускорить решение “детских” задач. В профиле Crello достаточно создать несколько легко изменяемых заготовок, чтобы коллеги дизайнера — в том же профиле — смогли легко адаптировать эти шаблоны под разные задачи и платформы. Таким образом, все члены команды без участия опытного специалиста смогут легко поддерживать единый фирменный стиль компании во всех коммуникациях.