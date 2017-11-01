Цифровой банк из Беларуси вошел в топ-10 в СНГ

Цифровой банк Insync.by от «Альфа-Банка» (Беларусь) вошел в топ-10 в странах СНГ и Грузии. Рейтинг мобильных приложений среди банков в странах постсоветского пространства составило международное аналитическое агентство Markswebb на основе масштабного исследования.

Цифровой банк Insync.by занял седьмое место среди приложений 43 банков разных стран. Победителем же рейтинга стало приложение «Тинькофф Банка». На втором месте оказалась разработка российского «Альфа-Банка», а замкнуло первую тройку приложение «Почта Банк» – розничного банка из России.

Проект Mobile Banking Rank CIS 2017 стартовал летом в нескольких странах СНГ, а в течение сентября исследование проводилось в Беларуси. В список для оценки попали банковские приложения, которые соответствуют требованиям по количеству пользователей, качеству и ассортименту сервисов. Играло роль и число скачиваний в Google Play – не менее 50 тыс.

Лучшие банковские приложения выбирали путем тестирования. Эксперты Markswebb открывали счета, выпускали классические дебетовые карты и подключали мобильные банки. Каждое приложение проверяли с помощью тестовых операций: оценивались возможности платежей, переводов, настройки автооплат, создания шаблонов и наличие дополнительных сервисов. Специальный чек-лист включал не менее 600 критериев. На одном из этапов пользователи в одно и то же время выполняли одинаковые команды в мобильном банке, которыми ранее никогда не пользовались.

Беларусь активно переходит на принцип Mobile First, предполагающий, что возможностями банка можно пользоваться со смартфона. При этом Альфа-Банк первым в стране запустил цифровой банк Insync.by, который позволяет удаленно открывать счета, продавать и покупать валюту по одинаковому курсу и переводить деньги по номеру телефона. Совершать операции стало возможно путем перетаскивания иконки по рабочему столу телефона (технология Drag&Drop). Приложение также позволяет бесплатно заказать доставку карты на дом.