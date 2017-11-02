Блокчейн-поисковик привлек $16 млн инвестиций

Стартап BitClave, разрабатывающий децентрализованную поисковую экосистему BitClave Active Search Ecosystem (Base), успешно завершил этап пресейла своих токенов, собрав более $16 млн США. Официальный старт продажи токенов, в результате которой BitClave планирует привлечь $50 млн, запланирован на 8 ноября 2017 г.

BitClave — ИТ-компания, расположенная в Кремниевой долине и возглавляемая Александром Бессоновым, бывшим директором по безопасности LG Electronics. Разрабатываемая на блокчейне поисковая платформа Base соединяет напрямую рекламодателей и интернет-пользователей, исключая посредников в лице таких сервисов, как Google, Facebook, Amazon и других крупных игроков рекламного рынка. Пользователи Base смогут полностью контролировать доступ к своим персональным данным и выборочно делиться информацией о себе и своих поисковых запросах с брендами. В свою очередь компании будут платить пользователю напрямую за предоставленную информацию и возможность показать ему рекламное предложение, соответствующее его поисковому запросу.

Сервис разработан на базе Ethereum, в частности, взаимодействие пользователей с компаниями реализовано посредством смарт-контрактов — именно с помощью этих блокчейн-инструментов клиенты смогут безопасно хранить свои данные и определять, какую информацию раскрывать компаниям.

Вся деятельность в экосистеме будет вестись с использованием токенов активности потребителей (Consumer Activity Token, CAT), которые будут находиться в управлении компаний и пользователей для обмена информацией, услугами и онлайн-товарами. Максимальное количество токенов в системе — 2 млрд, для покупки будет доступен 1 млрд токенов.

«Мы очень благодарны нашему сообществу и всем участникам пресейла за проявленную поддержку. Цель нашей команды остаётся прежней: провести успешный краудсейл и воплотить видение нашего проекта — изменить модель интернет-поиска, поставив во главу угла контроль пользователей над своими личными данными и конфиденциальность этих данных», — сказал Александр Бессонов, сооснователь и генеральный директор BitClave.