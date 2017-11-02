Российский микробизнес сможет отказаться от POS-терминалов

Компания Fondy презентует на российском рынке приложение Fondy Merchant Portal и собственный сервис для приема платежей, рассчитанный на представителей микро-, малого и среднего бизнесов. Приложение Fondy Merchant Portal позволяет предпринимателям контролировать онлайн-платежи, которые проходят через интернет-магазин или мобильное приложение. Пока оно доступно только для системы Android.

Платежный шлюз компании Fondy может быть установлен на 30 популярных CMS, а также умеет взаимодействовать с мобильными приложениями. Продолжением развития технологии стало собственное приложение Fondy Merchant Portal, которое в режиме реального времени показывает проводимые платежи. В любой момент в личном кабинете легко найти платеж за период, по email, назначению или ID. Кроме того, после установки на смартфон, приложение позволяет принимать платежи по технологии NFC с банковских карт.

Получить доступ к платформе и воспользоваться полноценным набором платежных технологий, в том числе приемом бесконтактных NFC платежей смогут продавцы уличной еды, кофешопы, handmade-мастера, цветочные киоски, автосервисы, фермерские лавки, предприятия ремонтных и транспортных услуги. То есть 3 миллиона предпринимателей России с небольшими оборотами, которые работают самостоятельно, либо с малым штатом сотрудников, и для которых установка POS терминала и его обслуживание являются существенными статьями расходов. Для решения от Fondy нет необходимости устанавливать дополнительное оборудование, в то время как стоимость mPOS или POS терминалов может достигать $600.

Безопасность платежей гарантируется собственной превентивной Anti-Fraud системой, которая имеет несколько уровней защиты платежей и более 300 правил, разработанных на базе накопленной платежной истории. Для дополнительной безопасности Fondy индивидуально настраивает лимиты для единоразовой покупки для каждого вида бизнеса.