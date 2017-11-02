IBM переносит облачные решения в инфраструктуру заказчика

IBM объявила о запуске новой программной платформы IBM Cloud Private, которая поможет компаниям задействовать средства, инвестированные в технологии по работе с ключевыми данными и приложениями, и позволит расширить применение облачных инструментов в публичных и частных облаках.

Программное обеспечение IBM Cloud Private позволит компаниям создать локальные облачные системы, похожие по функциональности на публичное облако, в целях ускорения разработки приложений. Новая платформа построена на базе системы управления контейнерной архитектурой Kubernetes с открытым исходным кодом и поддерживает технологии Docker и Cloud Foundry, что обеспечивает ее совместимость с публичными облачными платформами. Платформа IBM Cloud Private предоставляет возможности легкой интеграции и переносимости рабочих нагрузок в любую облачную среду по мере их развития, включая публичное облако IBM Cloud.

IBM выпустила контейнеризованные версии основного корпоративного ПО, в том числе IBM WebSphere Liberty, Db2 и MQ, которые многие компании мира используют для поддержки критически важных бизнес-приложений и данных. Решение упрощает обмен информации и развертывание приложений в соответствии со всеми требованиями в IBM Cloud Private, публичных облаках и других облачных средах, гарантируя надежный опыт использования.

В частности, с помощью IBM Cloud Private авиакомпания может разместить основное приложение, которое отслеживает мили постоянных пассажиров, в частную облачную среду и обеспечить его подключение к новому мобильному приложению, доступному из публичного облака. В свою очередь финансовая организация может использовать платформу для сохранения пользовательских данных внутри предприятия. Так она будет соблюдать требования безопасности и нормативных документов, но в то же время получит преимущества новых аналитических инструментов или машинного обучения из публичных облачных сред, что позволит оперативно выявлять инвестиционные тренды и возможности для инвестирования.

Сегодня многие организации, особенно в регулируемых отраслях, например, в сфере финансовых услуг или здравоохранения, продолжают использовать частные облака как один из этапов по переходу на публичные облачные среды с целью ускорения запуска и обновления приложений. По оценкам IBM, компании во всем мире будут тратить более $50 млрд в год, начиная с 2017 года, на создание и развитие частных облаков. Более того, согласно рыночным прогнозам IBM, такие расходы будут ежегодно увеличиваться на 15-20% по 2020 год.

«Инновационное развитие и внедрение публичных облачных сервисов сдерживаются сложностями, связанными с переводом комплексных корпоративных систем и приложений в реальную облачную среду, – сказал Арвинд Кришна, старший вице-президент IBM Hybrid Cloud и директор IBM Research. – IBM Cloud Private привносит возможности быстрой разработки приложений и модернизации в существующей ИТ-инфраструктуре, а также позволяет объединить эти функции с сервисами и опытом использования публичной облачной платформы».