Академия «Ланита» стала авторизованным учебным центром «Лаборатории Касперского»

«Сетевая Академия Ланит» заключила партнерское соглашение с «Лабораторией Касперского» и получила статус авторизованного учебного центра. 7 ноября 2017 года «Сетевая Академия» откроет набор слушателей на 12 курсов вендора.

Как сообщили CNews в пресс-службе компании «Ланит». Сотрудничество с международным разработчиком систем защитных решений и сервисов нового поколения, позволит «Сетевой Академии» готовить профильных специалистов и администраторов, отвечающих за информационную безопасность по всей линейке продуктов «Лаборатории Касперского». При этом по окончании обучения слушатель будет готов сдавать экзамен для получения необходимого статуса.

Мария Кочеткова, менеджер по обучению и коммуникациям, «Лаборатория Касперского»: «Мы заинтересованы в развитии нашей партнерской сети и выстраиваем сотрудничество с сильнейшими игроками рынка ИТ-обучения. Такие учебные центры, как «Сетевая Академия», создают современные условия для обучения и способствуют повышению квалификации специалистов. Уверены, что наши совместные с «Сетевой Академией» инициативы в области информационной безопасности будут востребованы».

Олег Гончаров, директор по развитию «Сетевой Академии Ланит»: «Бесконечная череда инцидентов, связанных с недостаточной защищенностью информации в бизнесе, мотивирует компании приобретать все более сложные продукты от вендоров для обеспечения информационной безопасности. Наша задача – помочь грамотно внедрить новое решение и эффективно его использовать. Компании осознали риски и активно наращивают свои компетенции в сфере ИБ. Рады расширять свою линейку курсов, привлекая к совместной работе ключевых вендоров российского рынка».