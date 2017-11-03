«ВКонтакте»: 81% парней и 89% девушек зависимы от соцсетей

Социальная сеть «ВКонтакте» представила исследование российской молодежи. Оно проводилось в июле 2017 года среди 10 тыс. пользователей «ВКонтакте» от 14 до 25 лет из России — по данным Mediascope, социальная сеть охватывает 93% населения этого возраста. «Портрет молодежи» был представлен директором по маркетингу «ВКонтакте» Александром Кругловым на конференции RIW.

Исследование проходило в формате онлайн-анкеты с открытыми и закрытыми вопросами. Итак, согласно результатам исследования, 81% парней и 89% девушек боятся надолго остаться без социальных сетей.При этом 24% респондентов назвали лень главной причиной неудач в рамках открытого вопроса, 18% парней хотят избавиться от лени, а 22% девушек хотят изменить внешность и вес. 64% узнают новости из «ВКонтакте», 62% — из других интернет-ресурсов, 55% — в личной беседе с друзьями, 19% — из прочих соцсетей, 18% — из ТВ и только 24% респондентов доверяют информации из этого источника.

79% парней и 69% девушек регулярно публикуют записи «ВКонтакте» — с возрастом это соотношение не меняется. 51% предпочитает общаться текстом и только 27% голосом

Основные устройства для прослушивания музыки — смартфон (около 90%) и ноутбук (40%).

Российская молодежь, по всей видимости, достаточно независима: 80% не нуждаются во мнении посторонних, при этом 34% боятся не оправдать своих же ожиданий, а еще 31% — надежд родителей. 90% дорожат мнением родителей, а 78% — мнением друзей, мнение политиков, звезд и блогеров очень важно менее чем 25% опрошенных. По данным открытого опроса, 26% считают самым важным в жизни семью, любовь и дружбу, 15% — деньги, карьеру и саморазвитие.

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Рассказывает, директор по маркетингу «ВКонтакте»: «Чтобы создавать и развивать сервисы для этой (молодежной - прим ред.) аудитории еще эффективнее, мы решили исследовать портрет молодых пользователей и узнать об их страхах и предпочтениях, привычках и мотиваторах, отношении к себе и окружающим. Сегодня мы делимся этим исследованием с рынком, чтобы помочь любым компаниям лучше понимать молодую аудиторию и работать с ней. По количеству респондентов "Портрет молодежи" от «ВКонтакте» превосходит другие исследования по этой теме в несколько раз. Мы формулировали вопросы вместе с профессиональными психологами и социологами».