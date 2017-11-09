EСommPay IT займется проектом WPSP для выпуска продуктов в сфере эквайринга

EСommPay IT, региональный партнер международного платежного провайдера и эквайера ECommPay, получила статус резидента ИТ-кластера Фонда «Сколково». Компания займется реализацией проекта WPSP, цель которого создание и совершенствование инновационных продуктов в сфере эквайринга, регулярное добавление новых функций платежной платформы для фиатных и нефиатных финансовых операций, а также улучшение «интеллектуальной» системы безопасности, способной к самообучению на основе проведенных транзакций.

Полная кастомизация решения под нужды и планы каждой отдельно взятой компании оптимизирует издержки и упростит процесс проведения платежей для конечных пользователей. Гибкая масштабируемость платформы обеспечит максимально быстрое подключение к сервису и новым платежным методам, позволяя е-коммерсантам выходить на новые рынки вне зависимости от их географического расположения. Внутренняя система позволит анализировать огромные массивы данных без каких-либо информационных потерь. Платежная конверсия увеличиться за счет подбора наилучшего маршрута для каждой транзакции в режиме реального времени.

В планы нового резидента «Сколково» входит создание усовершенствованных антифрод-фильтров. Уже сейчас доля выявляемых подозрительных транзакций достигает 96% - это выше чем у конкурирующих платежных платформ. Планируется повысить этот показатель до 99%, что задаст совершенно новые стандарты качества услуг на рынке финансов.

Андрей Игнатов, руководитель ECommPay IT и проекта WPSP, отметил: «Предоставление статуса резидента «Сколково» – еще одно доказательство перспективности проекта WPSP и репутационный трамплин, позволяющий быстрее достигнуть поставленных целей и совершить прорыв в отрасли платежных решений».

Павел Новиков, директор центра финансовых технологий Фонда «Сколково», сказал: «Продажа товаров и услуг в онлайне напрямую зависит не только от ассортимента и цен, но и от процесса оплаты. Чем удобнее, быстрее и безопаснее способ оплаты, тем выше конверсия в продажи. ECommPay прошел независимую экспертизу на статус участника «Сколково» в 2017 году с проектом для интернет-сервисов по интеграции самых различных способов оплаты с акцентом на безопасность. Учитывая, что объем рынка интернет-торговли показывает кратный рост последние десять лет и далек от насыщения, проект выбрал очень перспективную нишу».