Портал «Активный гражданин» внедрен в Республике Бурятия

В Республике Бурятия запущен портал «Активный гражданин», который позволяет гражданам влиять на работу органов власти, а госучреждениям получать оценку собственной деятельности от населения.

Проект реализован по инициативе новоизбранного Главы Республики Бурятия Алексея Цыденова. Заказчиком проекта выступил республиканский Комитет информационных технологий и документальной связи, исполнителем – компания «AT Consulting Восток», резидент Академпарка.

«Появление портала «Активный гражданин» является для нас важным шагом к открытости и прозрачности государственного и муниципального управления, – сказал Валерий Андронов, председатель комитета информационных технологий и документальной связи Республики Бурятия. – Внедренное решение обеспечивает участие граждан в управлении государством и имеет комплексный характер. Благодаря этому взаимодействие власти и общества становится максимально широким и оперативным».

Интернет-ресурс предоставляет ряд возможностей. В разделе «Сообщения» граждане могут оставлять свои жалобы, пожелания, инициативы по различным темам – здравоохранению, ЖКХ, общественному транспорту, дорожному хозяйству. Направленные сообщения будут рассмотрены в соответствующих органах власти. После получения ответа гражданин может подтвердить решение проблемы или сообщить, что она так и не была решена. Тогда обращение поступит в вышестоящую контролирующую структуру. Это же произойдет, если обращение не было обработано в установленные сроки.

Раздел «Оценка эффективности» дает возможность жителям республики в интерактивной форме оценивать свою удовлетворенность работой органов исполнительной власти республики и органов местного самоуправления.

Система позволяет проводить через интернет опросы населения относительно важности и приоритетности тех или иных государственных инициатив и проектов.

Портал «Активный гражданин» интегрирован с популярными социальными сетями. Пользователи могут дублировать оставляемые на портале сообщения в своих сетевых аккаунтах. Интеграция с геолокационными сервисами позволяет привязывать обращения и оценки к объектам на электронной карте. Портал снабжен системой рейтингования и фильтрации контента.

«Интернет и смарт-технологии становятся важным инструментом государственного управления, – сказал Дмитрий Гоков, генеральный директор «AT Consulting Восток». – Очевидно, что те регионы, которые научатся его эффективно применять, получат преимущества уже в самой ближайшей перспективе. Запуск портала «Активный гражданин» в Бурятии, бесспорно, приблизит жизнь в республике к стандартам «умного» региона, сделав госуправление более гибким и ориентированным на потребности граждан».