OFD.RU запустил аренду онлайн-касс для интернет-магазинов под ключ

Оператор фискальных данных OFD.RU («Петер-Сервис Спецтехнологии») объявил о запуске услуги аренды онлайн-кассы для интернет-магазинов. Решение позволяет e-commerce компании начать передавать данные чеков в режиме реального времени, согласно закону 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники». Предложение OFD.RU включает в себя аренду онлайн-кассы c уже установленным фискальным накопителем, годовое подключение к оператору фискальных данных OFD.RU и полное обслуживание кассы.

Онлайн-кассы установлены в охраняемом высокотехнологичном дата-центре с круглосуточным подключением к электричеству и интернету. В услугу по обслуживанию касс входит мониторинг их технического состояния, своевременная замена фискальных накопителей в случае заполнения памяти, поломки или истечения срока их работы, постановку касс в очередь при большой нагрузке с последующей гарантированной отправкой покупателям и в ФНС и многое другое.

Чтобы воспользоваться услугой, новым или текущим клиентам необходимо зарегистрироваться или авторизоваться в личном кабинете OFD.RU и перейти в раздел «Дополнительные услуги».

Благодаря быстрой регистрации в ФНС, реализованной на стороне OFD.RU для любой модели ККТ, постановка арендованной онлайн-кассы на учет занимает считанные минуты. Владельцам или бухгалтерам интернет-магазинов не нужно приходить в отделение ФНС или регистрировать кассу на сайте nalog.ru – вся необходимая функциональность есть в личном кабинете OFD.RU, а данные о подключаемой кассе заполняются автоматически.

Для удобной интеграции касс с имеющимися у интернет-магазина корпоративными системами учета, клиент может воспользоваться расширенным API OFD.RU. Такое решение позволит клиенту собирать и анализировать данные по переданным чекам, а также сверять данные внутренних корпоративных систем с данными, переданными ОФД в ФНС. API доступно на сайте OFD.RU всем желающим.

Общая стоимость услуги аренды одной кассы на год, включая фискальный накопитель и контракт с ОФД, – 44 500 руб.

«Команда OFD.RU создает простые и удобные решения для бизнеса. Мы прогнозируем, что новая услуга по аренде касс для интернет-магазинов будет востребована и мы привлечем не менее 35% рынка e-commerce. Все процедуры от подключения и постановки касс на учет до вопросов их обслуживания продуманы так, чтобы даже начинающий предприниматель может с легкостью ими воспользоваться. Клиент получает качественный сервис в режиме "одного окна"», – отметил Антон Румянцев, директор OFD.RU.