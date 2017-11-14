Интернет-ритейлеры арендовали в «Атол Онлайн» 5000 касс за 5 месяцев

«Атол Онлайн», сервис по аренде контрольно-кассовой техники для интернет-ритейлеров, перешагнул отметку в 5000 фискализированных аппаратов. Именно столько устройств было зарегистрировано в ФНС и запущено в работу клиентами сервиса за пять месяцев с даты его официальных продаж. Пользователем 5000 по счету онлайн-кассы стала компания «Хабаровск Кейтеринг», которая специализируется на приготовлении и поставке питания для российских аэропортов и авиакомпаний.

История «Хабаровск Кейтеринг» началась еще 74 года назад, и сейчас это один из ключевых игроков отечественного рынка в своем сегменте. В частности, благодаря накопленному опыту организация разработала уже более 15 видов специального бортового питания с учетом возраста и медицинских показаний человека. Клиенты предприятия могут приобрести у него продукцию в любое время суток, оформив заказ через сайт.

Все расчеты по банковской карте в интернете «Хабаровск Кейтеринг» выполняет сейчас в строгом соответствии с 54-ФЗ. Так, в рамках сервиса «Атол Онлайн» компания принимает оплату через интернет-эквайринг Сбербанка. Электронные чеки, «пробитые» на арендованных у «Атол» кассах, мгновенно отправляются покупателю и оператору фискальных данных «Платформа ОФД», а от него – налоговой.

Официальные продажи сервиса «Атол Онлайн» стартовали 25 мая 2017 г. За прошедшие пять месяцев список клиентов сервиса пополнился сотнями известных брендов, а его функциональные возможности значительно расширились.

«Сейчас услугами "Атол Онлайн" пользуется более 3900 российских и международных интернет-компаний. В зависимости от объема поступающих платежей они арендуют у нас от 1 до 200 касс сразу. Среди наших клиентов – представители самых разных сегментов российского e-commerce, например, Ростелеком, Эльдорадо, Билайн, ЛитРес, ВТБ Страхование, – сказала Юлия Носова, руководитель проекта «Атол Онлайн». – Чтобы сделать работу своих пользователей удобнее и проще, мы обеспечили полноценную интеграцию ККТ с более чем 40 популярными CMS-платформами и платежными системами. В их числе интернет-эквайринг Сбербанк и Тинькофф Банка, платежные сервисы Яндекс.Касса и Robokassa, CMS- и CRM-системы 1С: Битрикс, Advantshop и Netcat. Общее число чеков, которые пользователи сервиса передали ФНС и покупателям, превысило уже 55 миллионов».