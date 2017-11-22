Spotster начинает работать в Австралии

Spotster, бесплатный сервис для работы с контактными данными, объявил о намерении заключить партнерские договоры с тремя крупными австралийскими типографиями. Клиентам, заказывающим печать обычных визитных карточек, будет предложено создать электронную визитку в Spotster и воспользоваться всеми преимуществами сервиса.

До конца нынешнего года Spotster планирует завершить разработку корпоративного решения Spotster+ для компаний-представителей крупного бизнеса и государственных учреждений. Приложение Spotster+ позволит создать закрытую внутреннюю телефонную книгу организации, расположенную на ее сервере, для доступа сотрудников. В России Spotster продолжит работу с благотворительными организациями и волонтерскими движениями, предоставляя им мобильное средство для хранения контактных данных участников.

«Spotster предлагает аналитическим и консалтинговым компаниям, которые накопили большой объем контактов компаний и их сотрудников в определенной сфере деятельности, получить дополнительную прибыль, предоставив платный доступ к своим базам данных через телефон и интернет, Кроме того, сейчас мы проводим переговоры с представителями бизнес-ассоциаций для создания удобной простой внутренней книги контактных данных компаний, что позволит участникам легко находить нужную информацию в других организациях», – сказал директор по маркетингу и дизайну проекта Spotster Илья Кондратьев.

Платформа Spotster – это «умная» телефонная книга, позволяющая хранить контакты в виде визитных карточек, искать визитки пользователей, объединять их в удобные списки для мгновенного доступа, настраивать уровень приватности для данных и обмениваться отдельными визитными карточками или целыми списками. Контактные данные клиентов хранятся в базе данных сервиса,что подразумевает их сохранность, а также позволяет мгновенно получить к ним доступ с любого устройства. При изменении контактных данных они обновляются у всех клиентов, которым предоставлен к ним доступ.