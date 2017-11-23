DataLine запустила сервис по комплексной эксплуатации веб-проектов

DataLine представила новый сервис для организации корректной работы веб-сайта.

Проблемы функционирования сайта сказываются на прибыли и репутации компании. Задержи при загрузке страниц, ошибки в оформлении заявок и даже отсутствие понятной навигации по сайту может стать причиной, по которой посетитель уйдет на другой ресурс. Поэтому так важно вовремя обнаруживать ошибки и оптимизировать сайт для удобства посетителей. Создание собственной команды эксплуатации существенно увеличивает расходы компании на ИТ-инфраструктуру. А работа с несколькими подрядчиками усложняет поиск и устранение неполадок.

Передача сайта на комплексный аутсорсинг в «одни руки» помогает оптимизировать расходы на обслуживание и сократить цикл разработки. Единая команда эксплуатации покрывает все задачи по обслуживанию сайта и контролирует качество изменений, внедряемых в продуктивную систему.

Новый сервис DataLine решает следующие задачи: поддержка стабильной производительности, предупреждение и устранение аварий, исправление функциональных и технических ошибок, тестирование и внедрение доработок.

В основной состав работ входит хостинг и администрирование сайта, управление системной архитектурой, функциональная поддержка и обеспечение информационной безопасности. Перед приемом веб-проекта DataLine проводит анализ и аудит клиентской системы.

«Для нас как провайдера комплексного ИТ-аутсорсинга интересно развивать новые направления на рынке и расширять свои границы, – сказал генеральный директор DataLine Юрий Самойлов. – Сервис по комплексной эксплуатации веб-проектов, позволяющий нашим клиентам улучшить функционирование сайта и закрыть задачи по его обслуживанию и обновлению, – еще один важный шаг в этом направлении».