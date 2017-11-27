OFD.RU начал отправлять электронные чеки в Viber

Оператор фискальных данных OFD.RU запустил отправку электронных чеков в Viber. Решение может быть интересным бизнесу любого масштаба, который отправляет сведения о чеке на телефоны покупателей.

Продавцы могут отправить чек с онлайн-кассы на телефонный номер клиента, при этом если у покупателя в смартфоне установлен мессенджер Viber, то чек автоматически появится в данном приложении. Чек отображается в виде активной ссылки с указанием даты, времени и суммы покупки, номера ККТ и фискального признака документа.

Мессенджеры становятся все более популярным каналом коммуникации. По данным сотовых операторов Viber занимает второе место в России по размеру аудитории, предпочтение ему отдают примерно 45% российских пользователей.

«Получать сообщения в мессенджеры сейчас для многих пользователей привычнее. Чеки в мессенджерах удобно просматривать, удалять или сохранять. Рассылки по мессенджерам воспринимаются потребителями позитивнее, чем СМС-рассылки. В ближайшем будущем мы планируем запустить аналогичный сервис и в других популярных мессенджерах», - отметил директор OFD.RU Антон Румянцев.

Согласно требованиям закона 54-ФЗ, продавец обязан по просьбе покупателя отправить ему электронный чек. При предъявлении электронного чека покупатель может точно также вернуть покупку, как и при наличии бумажного чека.