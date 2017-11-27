Yotа добавила YouTube в список безлимитных приложений

Yota объявила о включении сервиса YouTube в список мобильных приложений, к которым можно подключить безлимитный доступ.

«YouTube - один из самых востребованных ресурсов среди нашей аудитории, которая привыкла смотреть видео на смартфоне и не хочет переплачивать за дополнительный трафик. Поэтому теперь у наших клиентов есть возможность подключить к нему неограниченный доступ наравне с другими популярными мобильными приложениями, которые предлагает наша линейка», - отметил генеральный директор Yota Владимир Добрынин.

Стоимость подключения к безлимитному YouTube составит от 60 до 100 руб. в месяц в зависимости от региона.

«На сегодняшний день пользователи новой линейки, которую мы запустили в июле этого года, составляют более 20% нашей базы. Среди них как новые подключения, так и те, кто перешел на новую линейку с двух предыдущих. Благодаря гибкости и простоте подключения, наша линейка подходит практически каждому пользователю смартфона вне зависимости от рода деятельности и возраста. Это именно тот результат, к которому мы стремились, запуская новый продукт», - сказал Добрынин.

По первым подведенным итогам оператора, приложение «ВКонтакте» - самое популярное среди пользователей Yota. Ежемесячно доступ к нему покупают более 38% клиентов. При этом 43% из них молодые люди в возрасте 18-25 лет.

Вторым по популярности стал WhatsApp, доступ к нему подключают 20% клиентов. Третью строчку занимает Instagram – 17%.

Оставшиеся места распределились следующим образом: Viber – 10%, «Одноклассники» - 6%, Skype и Telegram – по 3%, Facebook - 2% и Twitter - 1%.

В июле мобильный оператор Yota представил новый продукт для смартфона, который впервые на российском рынке позволил клиентам выбирать отдельно количество минут, отдельно количество гигабайт, а также дал возможность приобретать безлимитный доступ к любимым мобильным приложениям.

В их число вошли девять самых популярных соцсетей и мессенджеров – «ВКонтакте», Facebook+Facebook Messenger, Instagram, Twitter, «Одноклассники», WhatsApp, Viber, Skype, Telegram. Теперь этот список также пополнил YouTube.