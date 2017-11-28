Axoft представила online-cервис по выбору ПО отечественных производителей

Axoft объявила о старте спецпроекта по импортозамещению, который откроет партнерскому каналу дистрибутора доступ к широкому спектру продуктов, представленных в реестре отечественного ПО: от простых массовых решений до сложных специализированных.

Информация о продуктах более чем 130 российских вендоров, собранная в специальном разделе сайта Axoft, позволит партнерам эффективно выстраивать работу с заказчиками. Новый online-cервис по подбору ПО поможет найти альтернативного вендора в массиве представленных отечественных производителей.

По данным Минкомсвязи России, в 2016 году доля закупок отечественного ПО составляла 64,8%, в то время как в 2014 году – только 36,7%. Компания Axoft, следуя тренду импортозамещения, заключила договора более чем со 130 российскими производителями из реестра ПО.

Теперь в портфеле IT-дистрибутора – инфраструктурное ПО: операционные системы, системы виртуализации, СУБД, системы резервного копирования, ПО для автоматизации бизнес-процессов (ERP, СЭД, CRM и т.д), офисное ПО; системы информационной безопасности: защита основных компонентов IT-инфраструктуры (антивирусы, WAF и т.д), Network Security, управление уязвимостями и другое.

В течение года Axoft отслеживала появление перспективных производителей в реестре отечественного ПО и заключала с ними дистрибуторские контракты. С запуском спецпроекта партнерский канал Axoft получает возможность поставлять своим заказчикам широкий спектр отечественных продуктов: средства обеспечения информационной безопасности, офисные приложения, системы управления базами данных, мониторинга и управления, системы управления проектами, антишпионское ПО, безопасное хранение, библиотеки и справочные системы, видеонаблюдение и мн.др. Axoft готов предложить своим партнерам поставку ПО в согласованные сроки, профессиональные консультации, в том числе технического характера, решение логистических вопросов.

Вся информация о вендорах Axoft из реестра отечественного ПО находится в отдельном разделе на сайте компании. В созданном каталоге собрана полная информация о продуктах данных производителей, в том числе запущен online-сервис по подбору производителей из реестра ПО.

Все вендоры, представленные в разделе импортозамещения, разбиты по категориям. По каждому разработчику собрана информация, касающаяся описания продуктов. Данный инструмент позволит партнерам максимально быстро ориентироваться в массиве представленных отечественных производителей и эффективно выстраивать работу с заказчиками. В рамках спецпроекта партнерам будет доступен широкий спектр маркетинговых возможностей по вендорам, производителям – оказано максимальное содействие по их продвижению.