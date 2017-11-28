Мегафон» предлагает безлимитный трафик на сервисы Яндекс.Музыка, Boom и Zvooq

«Мегафон» анонсировал объединение популярных музыкальных сервисов «Яндекс.Музыка», Zvooq и BOOM на одной витрине – «Мегафон.Музыка». Здесь можно познакомиться, сравнить, выбрать приложения, чтобы слушать популярные треки, не платя за трафик.

Через «Мегафон.Музыку» можно оформить подписку на сервисы, и только для абонентов «Мегафон» будет действовать безлимитный трафик на всех тарифах при прослушивании треков. При первом подключении — месяц подписки бесплатно. Для абонентов тарифа «Включайся! Слушай» на подписку будут действовать специальные цены - они ниже, чем для остальных пользователей.

Подписка в сервисах «Яндекс.Музыка», Zvooq и BOOM открывают различные возможности: слушать неограниченное количество треков без рекламы, получать рекомендации, а также загружать песни в смартфоны.

Весной 2017 г. «Мегафон» проанализировал при помощи big data предпочтения 2 млн пользователей и выявил шесть поведенческих моделей, которые легли в основу тарифной линейки «Включайся!». При исследовании аналитики зафиксировали любопытный факт – любители слушать музыку меньше говорят по телефону, чем активные пользователи социальных сетей. Поэтому в тарифной линейке «Мегафон» предусмотрел продукт и для одних - тариф «Включайся! Слушай», и для других - тариф «Включайся! Общайся». Также, цифровые клиенты слушают музыку в сервисах, в своих плейлистах или плейлистах друзей, а вот узнавать о новинках музыки предпочитают обращаться к традиционным каналам - радио и советы друзей.

Если сравнивать жанры интернет-контента «музыка» и «видео», то музыка доминирует. К ней обращаются чаще, чем к просмотру фильмов.

Музыкальные релизы ноября представлены в сервисах «Яндекс.Музыка», Boom и Zvooq. Это альбомы Вячеслава Бутусова к 35-летию группы Nautilus Pompilius, «Белый альбом» от Burito, Utopia от исландской певицы Björk, вторая часть альбома Макса Коржа «Малый повзрослел» и Gusli II от экс-участников культовой рэп-группы CENTR Гуфа и Слима.