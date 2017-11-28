«Мегафон» выходит на рынок правовых услуг для бизнеса

«Мегафон» объявил о запуске услуги «Анализ закупки за час». С ее помощью компания сможет проверить документацию государственной закупки и при необходимости сформировать грамотную жалобу в ФАС, что повысит ее шансы на победу в тендере. Стоимость услуги от 10 тыс. руб. отличает ее от предложений профессиональных консалтинговых компаний. Для того, чтобы воспользоваться услугой, достаточно оставить заявку на сайте lawyers.megafon.ru и сообщить нам номер закупки.

Услуга «Анализ закупки за час» актуальна для компаний, которые не участвуют в торгах из-за сложностей изучения и оформления документации или не могут себе позволить держать в штате профессионального юриста.

Автоматизированная система анализа, используемая в решении «Анализ закупки за час», проверяет более 20 важнейших показателей, среди которых – соответствие документации обязательным требованиям законодательства, способ закупки, сроки подачи заявок и обеспечение контракта. Если документы не соответствуют законодательству, специалисты «Мегафона» предоставят готовый проект жалобы в ФАС. Его удобно использовать и в качестве основы для запроса разъяснений.

Юристы при этом не отвлекаются на выполнение рутинных действий по сверке типовых параметров. Их задача теперь – обслуживать базы данных и программное обеспечение, которое формирует жалобу. Это новый вид работы– гораздо более содержательный, чем создание однотипных жалоб.

«Мы накопили профессиональную экспертизу по широкому кругу юридических вопросов. В частности, проанализировали более 30 000 госзакупок, количество успешных обращений в ФАС превысило 95%. Мы оптимизировали и автоматизировали рабочие процессы – классическое общение юриста с клиентом переведено в цифровой интерфейс. В результате получилась удобная услуга «Анализ закупки за час» - первое LegalTech-решение компании, - отметил Сергей Переверзев, директор по правовым вопросам компании «Мегафон». – Мы надеемся, что наши клиенты оценят услугу «Анализ закупки за час». В дальнейшем мы введем дополнительные параметры для оценки документации, возможность анализа закупок компаний с государственным участием и коммерческих организаций. Уже сегодня мы готовим еще 15 услуг, модель работы которых будет похожей».

Рынок юридических услуг США, по оценкам Forbes, составляет сегодня около $450 млрд. Российский рынок составляет менее 1% от этого объема Tсли в США доля автоматизированных юридических процессов, по оценкам Deloitte, находится на уровне 18%, то в России, по оценкам Forbes, доля автоматизированных процессов составляет около 5%. Однако в перспективе прогнозируется повышение этой доли в 2-3 раза до 10-15%. В компании «Мегафон» доля автоматизации рутинных процессов превысила 70%.