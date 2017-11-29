В системе «Платформа ОФД» обработано более 5 млрд чеков

«Платформа ОФД» объявила о том, что с начала 2017 года в системе принято и обработано более 5 млрд кассовых чеков.

Оператор фискальных данных ежедневно принимает и передает в ФНС России порядка 30 млн фискальных документов. К компании подключено более 370 тыс. кассовых аппаратов по всей стране.

Недавно «Платформа ОФД» выпустила тариф «На три года». Его стоимость – 6700 руб. (экономия в сравнении с обычным годовым тарифом в сумме 2300 руб. за 3 года). Вместе с новым тарифом клиенты могут приобрести также фискальные накопители, которые доступны в широкой партнерской сети компании по всей России.

«Мы каждый день работаем над совершенствованием сервиса, развитием дополнительных услуг, нацелены на надежность и удобство решений для клиентов», - отметил генеральный директор «Платформа ОФД» Алексей Баров.