IBS DataFort и SAP запускают хостинг бизнес-приложения для среднего и малого бизнеса

IBS DataFort и SAP объявили о запуске услуги DF Cloud ONE – хостинга бизнес-приложения SAP Business One Cloud для среднего и малого бизнеса на виртуальной платформе по доступной цене – от 4 тыс. руб. в месяц за пользователя.

IBS DataFort предлагает хостинг для конечных пользователей, который позволяет получить готовую ERP-систему с преднастроенными процессами для управленческого контроля и бизнес-аналитики компании в течение нескольких недель. Использование облачной платформы позволит сократить срок внедрения на 5-7 недель, которые обычно уходят на закупку и настройку оборудования, установку программных продуктов. DF Cloud ONE тарифицируется по фактическому числу пользователей (подписчиков), работавших с сервисом в течение расчетного месяца. Платить за подключение к виртуальной платформе провайдера не нужно. Подключение к услуге хостинга осуществляется в течение одного рабочего дня. Работа с системой доступна через браузер или мобильное приложение, предоставляющее удобный и гибкий интерфейс.

«Наш новый сервис DF Cloud ONE будет особенно интересен средним и малым компаниям, которым необходимо настроить управленческий учет, получить бизнес-аналитику без больших затрат. Услуга будет также актуальна для дочерних структур российских и международных холдингов, головных офисов, которые используют SAP – одного из лидеров рынка ERP систем», - отметил Дмитрий Бирюков, руководитель коммерческого отдела IBS DataFort.

«Услуга позволит клиентам получить готовый сервис, сэкономить на покупке собственного оборудования и программного обеспечения, избежать затрат на непрофильную и дорогую экспертизу по обслуживанию ИТ-систем, - отметил Алексей Петунин, директор по работе с партнерами, средним и малым бизнесом, SAP СНГ.

Платформа хостинга полностью отвечает технологическим требованиям и рекомендациям SAP в части использования сертифицированного оборудования, установки, настройки и сопровождения системы сертифицированными специалистами. IBS DataFort обеспечивает круглосуточное обслуживание ИТ-инфраструктуры и системного ландшафта SAP на базе SAP HANA силами собственных сертифицированных инженеров. DF Cloud ONE также полностью соответствует требованиям 152-ФЗ «О персональных данных», включая реализованные меры по контролю сетевого трафика, анализу уязвимостей и обнаружению вторжений, антивирусной защите с использованием сертифицированных ФСТЭК средств защиты.

Услуга будет также актуальна для партнеров SAP, занимающимися автоматизацией бизнес-процессов для данного сегмента рынка. Планируется развитие экосистемы отраслевых решений на базе SAP Business One Cloud и DF Cloud ONE в рамках модели партнерских продаж.