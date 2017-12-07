ДИТ Москвы организовал подключение библиотек города к скоростному интернету

Департамент информационных технологий города (ДИТ) Москвы организовал подключение 234 библиотек к высокоскоростному интернету по сервисной модели. Средняя скорость соединения составит 20 Мбит/с. Эта модернизация позволит развивать в библиотеках новые сервисы и услуги для жителей.

Технологии ADSL и радиоканалы, по которым ранее предоставлялась связь в библиотеки, заменили на современную технологию связи по волоконно-оптическим линиям. Это позволит внедрить автоматизированную библиотечную информационную систему и объединить в единое информационное поле все столичные читальни.

Жители города получат единый электронный книжный каталог и смогут оформить абонемент, дающий доступ ко всем библиотекам столицы. Также читальни подключат к национальной электронной библиотеке (НЭБ) с большой базой оцифрованных книг. В части внутренней инфраструктуры запланирована постройка сети Wi-Fi для подключения различных локальных устройств сотрудников библиотек, устройств контроля и учета, а также создание отдельного доступ для посетителей.

Исполнителем по контракту выступил оператор связи «Комкор» (торговая марка «Акадо Телеком»). Проект реализован по сервисной модели обслуживания, при которой город заказывает и оплачивает услуги, контролируя их качество, а оператор берет на себя все обязанности, работы и расходы по её предоставлению, включая строительство инфраструктуры, техническое сопровождение и обслуживание.

По сервисной модели Департамент информационных технологий города Москвы подключил уже более 1 600 городских объектов, таких как поликлиники, спортивные и образовательные учреждения, органы исполнительной власти.