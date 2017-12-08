«Яндекс» представил собственный каршеринг «Яндекс.Драйв»

Яндекс анонсировал сервис поминутной аренды автомобилей — «Яндекс.Драйв». Он начнет работать в Москве в феврале 2018 года. У сервиса будет собственный автопарк, на старте он будет состоять из автомобилей Kia Rio, Kia Rio X-Line и Renault Kaptur.

«В Москве сейчас один из самых активно растущих рынков каршеринга в мире. Это перспективный вид общественного транспорта, и город создаёт условия для его развития: предоставляет льготные парковочные разрешения и субсидирует лизинг автомобилей. Каршеринг становится всё популярнее — по нашим оценкам, спрос на услугу уже выше предложения, машин в городе иногда не хватает, — сказал Антон Рязанов, руководитель Яндекс.Драйва. — У Яндекса огромный опыт в области транспортной навигации, мы уверены, что наше появление на рынке подстегнёт развитие сегмента, сделает каршеринг технологичнее и доступнее для людей».

Скачать приложение для iOS или Android и зарегистрироваться в «Яндекс.Драйве» можно уже сейчас. До конца января зарегистрировавшиеся будут получать 20% от стоимости своих поездок с «Яндекс.Такси» на счет в «Яндекс.Драйве» — нужно только указать в анкете тот же телефонный номер, который используется в приложении «Такси». В феврале и марте, после запуска «Драйва», накопленные деньги можно будет тратить на аренду машин.

Ранее «Яндекс» экспериментировал с агрегацией данных каршеринговых служб. В ноябре этого года компания прекратила развитие «Яндекс.Каршеринга», переключившись на создание собственной службы краткосрочной аренды машин. Информация о местонахождении автомобилей разных каршеринговых служб по-прежнему доступна в приложении «Яндекс.Транспорт».