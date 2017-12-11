Минобрнауки будет размещать учебные материалы и пособия ВКонтакте

ВКонтакте и Минобрнауки России заключили соглашение о взаимодействии. В сообществе министерства в социальной сети будут размещаться учебные материалы и методические пособия для студентов, педагогов, родителей и всех желающих. Кроме того, в 2018 г. министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева ответит на вопросы пользователей ВКонтакте в прямом эфире.

Помимо этого, 15 декабря Минобрнауки запустит флешмоб «Лучшая лекция в жизни студентов». Автор самой интересной истории ВКонтакте по этой теме выиграет поездку-экскурсию на адронный коллайдер NICA в Дубне. В сообществе регулярно будут проходить флешмобы, приуроченные к Новому году, Дню студента и другим праздникам. Пользователи смогут оставлять поздравления прямо на обложке группы.

С октября в сообществе Минобрнауки России проходят трансляции научных лекций из ведущих вузов под единым хештегом #ЛекторийМинобрнауки. В проекте принимают участие десятки федеральных и региональных университетов, включая МГУ, СПбГУ, ИТМО, МГТУ им. Баумана, МИСиС, МАИ, МФТИ, Дальневосточный федеральный университет, Томский государственный университет, Сибирский федеральный университет, Южный федеральный университет и многие другие учебные заведения.

«Российские вузы сегодня занимают существенное место в мировом научном пространстве, по определенным программам и направлениям подготовки наше высшее образование всемирно признается одним из лучших в мире. Мы рады сотрудничеству с социальной сетью — подобные сервисы предоставляют возможность получать навыки и знания в доступной форме каждому желающему, и мы будем использовать для этого возможности новых форм средств массовой информации. Все лекции будут выложены на нашей официальной странице ВКонтакте и доступны для просмотра в любое удобное время. Часть из уже доступных лекций мне удалось просмотреть самой, и они действительно уникальны по своему содержанию», — сказала министр образования и науки Ольга Васильева.

«Всем, кто занимается образованием, важно общаться с учениками на одном языке и в органичной для них цифровой среде. Замечательно, что все чаще школы, университеты и другие образовательные учреждения используют социальную сеть для полноценной работы с учащимися и абитуриентами. Теперь прямые трансляции лекций и онлайн-олимпиады станут стандартом российского образования», — уверен исполнительный директор ВКонтакте Дмитрий Сергеев.