ДИТ Москвы: количество платежей за ЖКУ через mos.ru за год увеличилось на 25%

По данным Департамента информационных технологий г. Москвы, сумма проведенных оплат по счетам за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) на портале mos.ru за октябрь и ноябрь превысила 1 млрд рублей в месяц. Совокупный объем платежей за ЖКУ с января по ноябрь 2017 года вырос на 37% по сравнению с тем же периодом 2016 года.

Общая сумма электронных платежей за ЖКУ по итогам прошедшего месяца превысила 1,033 млрд рублей, что на 30% больше, чем в ноябре 2016 года. Увеличение суммы связано с тем, что москвичи стали чаще оплачивать счета через портал mos.ru. В минувшем ноябре таких платежей было более 200 тыс., что на 16% выше показателя аналогичного периода прошлого года. В то же время количество оплат за ЖКУ за 11 месяцев 2017 года в сравнении с прошлым годом увеличилось на 25%.

Оплата ЖКХ – самый популярный вид платежей на сайте mos.ru у жителей столицы. 42% от общего количества оплат в ноябре 2017 года приходится именно на такие счета. Следующими по популярности онлайн-оплатами являются платежи за услуги в сфере образования и оплата штрафов.

«Мы постоянно работаем над переводом новых услуг в электронный формат и стараемся сделать получение этих услуг как можно более удобным для пользователей. Увеличение количества операций – один из важнейших критериев успеха для нас как разработчиков. Это означает, что жители столицы оценили экономию времени от использования онлайн-сервиса. Важно и то, что мы с каждым годом повышаем доверие граждан к интернет-услугам, что является важным этапом развития умного города», - отметил руководитель направления «Городские электронные услуги» ДИТ г. Москвы Дмитрий Иванов.