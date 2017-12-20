ДИТ Москвы: Столичный мобильный интернет - один из самых доступных среди крупных городов мира

Аналитики Департамента информационных технологий г. Москвы (ДИТ) сравнили стоимость мобильного интернета в Москве и крупных зарубежных городах в 1 - 3 кв. 2017 г. Предметом исследования стали 3 вида тарифов на мобильную передачу данных (не включая голос, SMS и прочие услуги связи): «минимальный пакет данных» (до 4 ГБ, включительно), «средний» (5-12 ГБ) и «максимальный» (13 ГБ и более) в Москве, Барселоне, Лондоне, Стокгольме, Нью-Йорке, Сингапуре и Дубае.

По данным экспертов ДИТ стоимость 1 ГБ мобильной передачи данных в Москве для тарифов с небольшим включенным пакетом трафика по итогам 3 квартала 2017 года составила 84 руб. за 1 ГБ, в то время как для тарифов с большим пакетом мобильной передачи данных – 41 руб. за 1 ГБ. Приобретение большого по объему тарифного пакета мобильной передачи данных оказалось более выгодно. Так, экономия для пользователя составляет от 1,4 раза в Нью-Йорке, до 5 раз в Стокгольме. В Москве – в 2 раза.

Средняя стоимость трафика в Москве – самая низкая. В сравнении с Нью-Йорком мобильный интернет обойдется в 5-8 раз дешевле (в зависимости от объема пакета, максимальная разница – для самых объемных пакетов мобильной передачи данных), с Лондоном – в 3-4 раза.

«Мобильный интернет в Москве – один из самых доступных среди крупных зарубежных стран. Подобное положение обеспечено еще и тем, что стоимость трафика близка к минимально возможной. Снижение цен вряд ли ожидается, так как это сделает услугу нерентабельной для самих операторов» - отметил Иван Бутурлин, руководитель направления «Аналитика» Департамента информационных технологий города Москвы.

Эксперты также отметили стабильность рынка цен на мобильный интернет за последний год. Для сравнения, около 2-3 лет назад трафик каждый год дешевел в разы.