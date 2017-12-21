«РТ Лабс» разработала сервис «Мультиоплаты» на Едином портале госуслуг

На Едином портале Госуслуг введена функциональность мультиоплаты – погашения одним платежом налоговых задолженностей. Ранее каждый выставленный счет приходилось оплачивать отдельно.

Разработку и внедрение сервиса осуществляла компания «РТ Лабс» по заказу «Ростелекома», единственного исполнителя по выполнению работ по развитию Инфраструктуры Электронного правительства в соответствии с Распоряжением Правительства №812-р от 28.04.2017г.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо авторизоваться на Едином портале госуслуг, выбрать информер налоговой задолженности, который отображается на главной странице, и при помощи чекбокса выделить счета, которые требуется оплатить.

Далее нужно ввести реквизиты банковской карты или выбрать ранее сохраненную карту в Личном кабинете. Операция оплаты подтверждается одноразовым кодом, отправленным в СМС на номер телефона, к которому привязана карта, если это предусмотрено банком-эмитентом. Проведенный платеж отобразится в ленте уведомлений Личного кабинета.

Сервис предусматривает также возврат денежных средств по платежу, если реквизиты для оплаты начисления, указанные ведомством, некорректны. При возникновении такой ситуации происходит возврат денежных средств на карту плательщика. Если же такое начисление было оплачено в составе мультиоплаты, осуществляется операция возврата части суммы в соответствии с неисполненной транзакцией.

«Сервис уже востребован гражданами - по состоянию на 12 декабря текущего года через ЕПГУ прошло более 190 тысяч мультиплатежей, которые включали свыше 460 тысяч начислений общей суммой порядка 830 млн. рублей», - отметил Михаил Бондаренко, генеральный директор «РТ Лабс».

Пока функциональность доступна в пилотном режиме для оплаты налоговых начислений. В ближайшее время через сервис можно будет оплатить штрафы ГИБДД, штрафы за нарушения правил парковки, выносимые региональными ведомствами (например, в Москве – МАДИ, ГКУ АМПП), судебные задолженности (задолженности, переданные для взыскания в Федеральную службу судебных приставов). В первом квартале 2018 года мультиоплата станет доступна и в мобильном приложении «Госуслуги».