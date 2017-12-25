На Едином портале госуслуг заработал сервис «Культурная жизнь региона»

Единый портал госуслуг совместно с Министерством культуры РФ и порталом «Культура.РФ» в канун нового, 2018 года запустил сервис «Культурная жизнь региона», который подскажет пользователям, какие мероприятия проходят в его регионе, что подготовили для своих посетителей театры и музеи, библиотеки и культурно-развлекательные центры, поможет составить насыщенную программу на праздники для всей семьи.

Анонсы мероприятий формируются на основе данных портала «Культура.РФ», полученных от учреждений культуры со всей страны. Сервис работает автоматически и показывает информацию в зависимости от географического положения пользователя.

«Сервис «Культурная жизнь региона» — это актуальная информация, которая поступает напрямую от российских учреждений культуры. Мы собираем и обрабатываем большие потоки данных от десятков тысяч учреждений культуры со всей страны и стремимся донести эту информацию до широкой аудитории. Такие кросс-платформенные сервисы помогают нам в решении этой задачи, давая возможность учреждениям культуры рассказать о своих мероприятиях потенциальным посетителям, а пользователю предложить широкий выбор и разнообразную культурную программу», — отметил советник Министра культуры России, куратор проекта «Культура.РФ» Вадим Ваньков.

«Единый портал госуслуг расширяет число государственных сервисов общефедерального охвата в модели открытой платформы. В данном случае - это результат совместной работы с командой Министерства культуры. Виджет Министерства культуры России автоматически подбирает и выдает пользователям, исходя из их местоположения, информацию о всевозможных культурных событиях, концертах, выставках и многом другом. Мы видим такое сотрудничество с ведомствами крайне перспективным: Единый портал госуслуг - это маркетплейс для размещения и популяризации современных сервисов от органов власти», - отметил заместитель директора департамента развития электронного правительства Минкомсвязи России Александр Павлович.