Клиенты Тинькофф Банка могут забронировать стол в ресторане через мобильное приложение

Тинькофф Банк в сотрудничестве с сервисом «Афиша-Рестораны» добавил в мобильное приложение возможность забронировать стол в ресторане.

Для бронирования необходимо выбрать категорию «Рестораны» в разделе «Оплатить», либо воспользоваться поиском в приложении.

Максим Евдокимов, вице-президент по развитию мобильных сервисов Тинькофф Банка, отметил: «Наш мобильный банк – это гораздо больше, чем просто инструмент управления деньгами. Мы работаем над тем, чтобы наше приложение стало полноценным лайфстайл-сервисом. Возможность забронировать столик в любимом ресторане — очередной шаг по трансформации нашего приложения в финансового друга и помощника клиента».

Услуга уже доступна в мобильном приложении на платформах iOS и Android.

Скачать мобильное приложение по ссылке.