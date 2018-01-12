Бесплатным Wi-Fi в центре столицы в праздники пользовались более 100 тысяч человек

Согласно данным Департамента ИТ Москвы (ДИТ), в праздничные дни более 100 тысяч человек воспользовались городской сетью бесплатного Wi-Fi внутри Садового кольца. Горожане общались с друзьями в мессенджерах, поздравляли родных с Новым годом по видеосвязи, загружали электронные карты для навигации, а также скачивали музыку и видеоролики.

С 31 декабря по 8 января горожане загрузили более шести терабайт трафика. Активнее всего интернетом пользовались 2 января. В этот день было скачано около 640 гигабайт данных с различных сайтов и приложений. В среднем каждый пользователь провел в сети 24 минуты. Люди много гуляли по центру и в общей сложности подключились свыше 1,1 миллиона раз к городским точкам доступа.

Чаще всего горожане использовали сервисы Google и Apple, с помощью которых скачивали игры, музыку, книги и фильмы. На третьем месте по популярности социальная сеть Facebook, на четвертом — поисковая система «Яндекс» и «Яндекс.Карты». В десятку самых популярных ресурсов также вошли мессенджеры (WhatsApp и Viber), социальные сети (Instagram и «В Контакте») и видеохостинг YouTube.

10 мест, наиболее востребованных в новогодние праздники у пользователей городского Wi-Fi: Тверская улица; Манежная площадь; улица Рождественка; Мясницкая улица; Никольская улица; улица Охотный Ряд; улица Арбат; улица Кузнецкий Мост; улица Малая Дмитровка; улица Петровка.

Городской бесплатный Wi-Fi действует на 200 улицах в центре Москвы и в 24 парках. Каждая точка доступа обеспечивает сигнал в радиусе до 50 метров. Переключение между хот-спотами не требует повторной авторизации. Количество точек бесплатного уличного Wi-Fi в центре планируется увеличить: сейчас здесь насчитывается 1100 хот-спотов. Беспроводную сеть уплотнят, чтобы избавиться от белых пятен (участки, где нет Wi-Fi).

Чтобы подключиться к бесплатному интернету, нужно выбрать в списке доступных сетей Moscow_WiFi_Free, открыть браузер и авторизоваться. Это можно сделать двумя способами: с помощью аккаунта на mos.ru или через СМС-сообщение. В первом случае для подключения нужно ввести логин и пароль, во втором — указать свой номер телефона, на который придет сообщение с кодом.