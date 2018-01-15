OFD.RU реализовал бесшовную смену оператора фискальных данных

OFD.RU впервые в России реализовал возможность бесшовной смены ОФД. Новый продукт получил название «Тест-драйв».

«Тест-драйв» позволяет подключить кассу к OFD.RU параллельно с действующим оператором фискальных данных, чтобы на практике воспользоваться и оценить сервисы компании, а затем легко и просто стать ее клиентом.

Чтобы воспользоваться сервисом, потенциальному клиенту нужно зарегистрироваться в личном кабинете OFD.RU и изменить в настройках кассы адрес сервера и порт. Затем провести на кассе любую операцию (пробитие чека, открытие/закрытие смены и т. д.), чтобы она отобразилась в разделе «Мои кассы», перейти на страницу появившейся кассы и указать действующий ОФД. Услуга предоставляется бесплатно. Организация может в любой момент отказаться от ее использования просто вернув предыдущие настройки ОФД в кассе (адрес сервера и порт). С момента подключения «Тест-драйва», все документы, формируемые кассами, будут доступны в Личном кабинете OFD.RU и в Личном кабинете действующего ОФД, а также будут передаваться в ФНС действующим ОФД, до момента принятия решения о переходе в OFD.RU.

Для перехода в OFD.RU необходимо сформировать заявку на перерегистрацию ККТ в ФНС с указанием причины «Смена ОФД» в личном кабинете OFD.RU или на сайте nalog.ru. После того, как перерегистрация в ФНС будет завершена, оператор фискальных данных автоматически поменяется на OFD.RU. Никаких дополнительных настроек на кассе или в Личном кабинете производить не нужно.

«Выбор оператора фискальных данных – ответственный процесс, и подход к нему должен быть соответствующим. Наиболее объективный и доступный способ понять, подходит ли бизнесу ОФД, – это протестировать его услуги. Но ранее не существовало сервиса, позволяющего предварительно оценить качество работы операторов фискальных данных, а также оперативно перейти с одного ОФД на другой, хотя на рынке такая потребность ощущалась очень остро, - отметил директор OFD.RU Антон Румянцев. - Благодаря накопленной экспертизе нашей команды, а также глубокому погружению во все нюансы процесса передачи фискальных данных мы первыми на рынке предложили удобное решение для бизнеса. Теперь любая компания бесплатно может оценить все возможности сервиса OFD.RU, функциональный личный кабинет с аналитикой бизнеса, наглядными графиками, диаграммами, таблицами и простой оплатой с баланса, а затем, при желании, легко стать нашим новым клиентом», - подчеркнул Антон Румянцев.