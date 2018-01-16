Клиенты ОФД получат фискальные накопители и тариф на 15 месяцев

«Платформа ОФД» объявила о выходе в продажу фискального накопителя (ФН) модели 1.1 с увеличенным сроком службы (15 месяцев) и объемом памяти (фискальный накопитель производства компании «Эвотор»).

С появлением новой модели ФН компания расширила и тарифную линейку. С 15 января 2018 года действует новый тарифный план – «На 15 месяцев». Стоимость тарифа – 3750 руб. (с учетом НДС).

Каждый клиент ОФД может приобрести и активировать тариф непосредственно в своем личном кабинете. Началом действия тарифа считается дата выхода первого чека, который был передан ККТ в ОФД, либо дата активации тарифа. Заявки на покупку ФН новой модели принимаются прямо на сайте компании.

Фискальные накопители 1.1 можно использовать со всеми моделями онлайн-касс из государственного реестра ККТ ФНС России. ФН поддерживает форматы фискальных данных (ФФД) версий 1.0, 1.05 и 1.1.

«В 2018 году переход на онлайн-кассы и ОФД затронет микро- и малый бизнес. Специально для того, чтобы предприниматели этого сегмента не почувствовали проблем с поставкой фискальных накопителей, «Платформа ОФД» совместно с Эвотор заблаговременно открыли продажу ФН. Серийное производство уже запущено, заказы принимаются на нашем сайте. Мы уверены, что для всех клиентов обеспечим необходимый объем фискальных накопителей», - отметил генеральный директор компании «Платформа ОФД» Алексей Баров.