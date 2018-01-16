«Русский Стандарт» обновил мобильное приложение RSB Mobile для Android

Банк «Русский Стандарт» представил обновленный RSB Mobile – «Мобильный банк» для Android, в нем больше возможностей для решения финансовых вопросов. Сейчас клиенты банка могут позвонить в банк через интернет прямо из приложения и при необходимости решить свой вопрос с банковским экспертом.

Кроме того, теперь и в мобильном приложении для Android появилась возможность подписаться на оповещения от «Госуслуг». Благодаря push-уведомлениям, клиент всегда будет вовремя извещен о новых штрафах ГИБДД, о начислениях из налоговой или за стационарную телефонную связь, чтобы иметь возможность оплачивать их без пени и комиссии. Подписаться очень просто: достаточно один раз ввести ИНН, номера свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) и водительского удостоверения в новом разделе «Подписки» в своем «Мобильном банке» RSB Mobile.

Еще одно важное нововведение – клиенты банка получают возможность управлять своим бонусным счетом по программе RS Cashback. Это значит, что оплачивать ЖКХ, мобильную связь и другие услуги без комиссии при помощи накопленных Cashback бонусов, а также в любой момент переводить бонусные баллы на свои счета можно прямо в мобильном банке «Русского Стандарта».

Новая версия RSB Mobile для Android уже доступна для скачивания в магазине Google Play.