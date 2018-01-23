Mail.Ru Group запустила расширенную версию «Почты для домена»

Mail.Ru Group объявила о том, что клиенты «Mail.Ru для бизнеса» смогут выбрать расширенную версию Почты. Помимо всех функции базовой версии, они получат ряд новых возможностей — например, интеграцию с Active Directory и веб-интерфейс без рекламы. Также компании смогут брендировать интерфейс и страницу входа в почтовые ящики.

«Почта для домена» входит в линейку продуктов платформы «Mail.Ru для бизнеса» и позволяет создавать почтовые ящики на домене компании. Пользователи сервиса могут работать с Почтой через веб-интерфейс, почтовые клиенты (IMAP/POP3) и мобильные приложения. Вместе с Почтой они получают набор рабочих инструментов: облачное хранилище, корпоративный календарь, мессенджер и справочник компании.

Расширенная версия Почты – новый коммерческий пакет, доступный всем пользователям Платформы. Услуги оказываются на основании лицензионного соглашения, с юридическими лицами заключается договор, также им предоставляются закрывающие документы.

В расширенной версии Почты предоставляются дополнительные возможности: синхронизация пользователей и групп из Active Directory в «Mail.Ru для бизнеса», доступ к технической интеграции (API) и установка собственного логотипа и отключение рекламы в веб-интерфейсе Почты.

Клиентам, которые выбрали расширенную версию предоставляется приоритетная техническая поддержка. Для общения со специалистами доступны два канала связи — онлайн чат в административной панели и электронная почта.

«Почта — основной инструмент корпоративного общения в большинстве компаний. От скорости, стабильности и качества работы почтового сервиса зависят многие бизнес-процессы. Бесплатный сервис не удовлетворяет всем потребностям рынка. В последнее время появился спрос на особый уровень сервиса и дополнительные функциональные возможности. Пользователи расширенной версии получают не только дополнительные продуктовые функции, но и приоритетную техническую поддержку», — отметил Егор Ганин, руководитель направления облачных и бизнес сервисов.

Стоимость доступа к расширенным возможностям «Почты для бизнеса» зависит от количества пользователей и начинается от 1990 руб. в месяц. Подключить версию можно в интерфейсе администрирования.