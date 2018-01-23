МТС, «Мегафон», «Билайн», Tele2 и «Ведомости» приступили к тестированию Mobile Connect

МТС объявила о том, что операторы сотовой связи «Мегафон», МТС, «Билайн» и Tele2 приступили к тестированиям универсальной технологии мобильной идентификации Mobile Connect. С ее помощью читатели «Ведомостей» смогут проходить авторизацию на сайте издания по номеру телефона без необходимости придумывать и запоминать логины и пароли.

В рамках проекта, бесплатный доступ к полному контенту издания в течение одного месяца будет предоставлен пользователям, которые не зарегистрированы на сайте, а также тем, кто уже прошел регистрацию, но не оформил подписку. Последним будет предложено войти в личный кабинет сайта «Ведомостей» и «связать» свои учетную запись и номер телефона, с помощью которого будет осуществляться вход на сайт в дальнейшем. Новым же пользователям необходимо создать учетную запись на сайте и войти в нее по номеру телефона с помощью технологии Mobile Connect.

Читатель выбирает вход по номеру телефона и вводит свой номер в появившемся окне. После этого оператор связи отправляет абоненту сообщение на телефонный номер с просьбой подтвердить или отклонить свои действия на сайте.

Автоматическая идентификация с помощью Mobile Connect значительно экономит время: регистрация происходит всего за три клика, отпадает необходимость запоминать связку «логин-пароль». Кроме того, технология обеспечивает полную безопасность проводимых операций и защищает персональные данные – они никуда не передаются. Передача номера абонента происходит только с его согласия.

«Мы поддерживаем запуск пилотного проекта Mobile Connect в России, – сказал Алекс Синклер, директор по технологиям GSMA. – Мобильные операторы играют важную роль в области цифровой идентификации. С помощью технологии Mobile Connect операторы дают пользователям возможность контролировать свои данные и помогают потребителям, бизнесу и государственным органам взаимодействовать и получать доступ к онлайн-решениям в комфортных и безопасных условиях».

«МТС уже реализовала целый ряд инициатив GSMA и рада предложить своим пользователям новые возможности технологии Mobile Connect, которые могут сделать более удобным и безопасным традиционные интернет-услуги – от авторизации на привычных сайтах до более сложных финансовых услуг и сервисов государственных порталов. Мы верим, что эти сложные технические решения сделают жизнь наших клиентов проще и надежнее, и активно работаем над тем, чтобы развивать самые передовые инновации на российском рынке», — отметил вице-президент МТС по маркетингу МТС Вячеслав Николаев.