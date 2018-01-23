«Яндекс.Директ» начал работать с медийной рекламой

«Яндекс» объявил о том, что любой рекламодатель сможет размещать медийную рекламу на площадках, подключённых к «Рекламной сети Яндекса», с помощью «Яндекс.Директа». Сейчас идет закрытое бета-тестирование новой возможности; планируется, что в марте она будет доступна всем. Ранее с медийной рекламой можно было работать только в «Яндекс.Дисплее», сервисе, куда нужно получать отдельный доступ.

Медийная реклама позволяет наглядно рассказать о новом продукте людям, которым он может быть интересен, познакомить их с компанией и повысить узнаваемость бренда. Этот тип рекламы рассчитан на крупные сегменты аудитории, которые легко настроить — по интересам, географии, уровню дохода, профессии, месту жительства и поисковым запросам. Например, продавец шин в Санкт-Петербурге может показывать баннеры только местным автовладельцам, которые интересуются шинами и дисками. А ресторан в центре Москвы — предложить устроить банкет тем, кто живёт неподалёку и планирует свадьбу.

«Мы стремимся сделать многофункциональный сервис, который станет единым инструментом для проведения самых разных рекламных кампаний и поможет максимально выгодно использовать каждый рекламный канал. Владельцы бизнеса смогут работать с клиентами на всех этапах воронки продаж: знакомство с брендом с помощью медийной рекламы, затем ответ на спрос с помощью контекстных объявлений и, наконец, стимулирование повторных покупок с помощью ретаргетинга в медийном и контекстном каналах», — сказал руководитель группы развития рекламных продуктов «Яндекса» Владимир Мосин.

После окончания бета-тестирования новой возможности размещать медийную рекламу на площадках «Яндекса и его партнёров смогут все, кто пользуется «Директом» в России, Казахстане, Беларуси и других странах. Причём управлять рекламными кампаниями и анализировать их результаты можно будет в привычном интерфейсе. В будущем «Директ» должен полностью заменить «Яндекс.Дисплей», но это произойдёт не сразу: у тех, кто сейчас пользуется «Дисплеем» и ведёт в нём рекламные кампании, будет достаточно времени на знакомство с «Директом» и неторопливый переезд.

«Яндекс.Директ» — крупнейшая в рунете система размещения контекстной рекламы. Сервис позволяет решать множество задач — от привлечения новой аудитории до удержания клиентов. «Директ» размещает рекламу на страницах результатов поиска и на сайтах РСЯ. Потенциальные клиенты видят её на компьютерах, смартфонах и Smart TV.