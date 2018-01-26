Microsoft представила приложение для преобразования рукописных эскизов в код

Microsoft представила прототип приложения, способного распознавать нарисованные с помощью цифрового пера элементы пользовательского интерфейса и конвертировать их в рабочий код. В частности, в приложении можно создать XML разметку для разработки приложений на универсальной платформе Windows и Xamarin для Android.

По мнению создателей приложения, Ink to Code способно существенно сократить время разработки конечного продукта.

Приложение использует инструмент Windows Ink для распознавания эскизов и преобразования их в базовые элементы интерфейса: текстовые поля, абзацы, изображения и кнопки. Ink to Code позволяет создать базовую схему интерфейса приложения с возможностью последующего экспорта в Visual Studio для дальнейшей разработки. Функция Smart Ink в обновлении Windows 10 Fall Creators Update использует искусственный интеллект для получения наиболее точных результатов распознавания нарисованных от руки набросков.

Создатели проекта подчеркивают, что для них очень важна обратная связь от разработчиков приложений, чтобы на основе их пожеланий в дальнейшем совершенствовать прототип и добавлять в него новые функции.