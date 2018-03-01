CallToVisit запускает новый продукт для малого и среднего бизнеса

26 февраля B2B-сервис бесплатного такси для привлечения клиентов в конечные точки продаж CallToVisit запускает Self service - специальный продукт с минимальной стоимостью ежемесячного обслуживания для малого и среднего бизнеса. Компании, подключившиеся к сервису, смогут самостоятельно настраивать и отслеживать работу виджета.

Изначально сервис был ориентирован только на игроков рынка со средним чеком от 30 тыс. руб. Стоимость профессионального тарифа CallToVisit составляет 15 тыс. руб. в месяц для одной точки продаж, за каждую дополнительную клиент доплачивает 3 тыс. руб. Этот тариф включает в себя услуги персонального менеджера, который помогает настроить работу и вносит всю необходимую информацию в личный кабинет, постоянно находясь на связи для решения любых вопросов.

Оценив запросы рынка, основатели сервиса приняли решение создать более доступный продукт, малому и среднему бизнесу. Таким образом был разработан Self service.

Подключение виджета CallToVisit в рамках Self service осуществляется бесплатно, для клиентов предусмотрены только дополнительные отчисления в размере 30% от цены каждой совершенной поездки в точку продаж. Компании, купившие лицензию на использование виджета, самостоятельно без помощи персонального менеджера регистрируются в личном кабинете, добавляют описание деятельности, выбирают класс автомобилей такси, радиус и частоту поездок, время посещения точек продаж и настраивают показ виджета на сайте. Счета клиенту выставляются автоматически по запросу, после чего он может получить все необходимые закрывающие документы. Также он имеет доступ к статистике, которую агрегирует виджет. Менеджеры в точках продаж получают уведомления о новых заказах и совершенных поездках с помощью sms, e-mail- или Telegram-сообщений. В ближайшее время будет запущено мобильное приложение для нового интерфейса.

«Перед нами стояла задача предложить каждому сегменту рынка определенный продукт, - сказал Сергей Алумов, сооснователь и генеральный директор сервиса CallToVisit. - Умение слышать рынок и видеть его в перспективе позволило создать сервис, ценность которого значительно выше его цены, и разработать специальный продукт, отвечающий потребностям потенциальных клиентов. Введение Self service позволит нам расширить аудиторию CallToVisit. Кроме того, первые 100 пользователей виджета смогут получить его на месяц совершенно бесплатно (2,5 тыс. руб., которые предусмотрены на поездки, уже будут лежать у них на счете). Взамен мы хотим получить обратную связь от первых пользователей. Это позволит нам развивать продукт вместе с рынком».