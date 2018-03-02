Исследование MAPS.ME: самые популярные у иностранцев регионы России

Эксперты MAPS.ME подсчитали, сколько раз зарубежные пользователи загружали карту того или иного российского региона, и составила топ20. По результатам исследования первой в тройке наряду с Москвой (ее в рамках исследования объединили с Московской областью) и Санкт-Петербургом (и Ленинградской областью) оказалась также Иркутская область.

Самый южный регион России, Краснодарский край, не вошел в первую десятку (у него 11 место). Кубани иностранцы предпочитают Красноярский край (четвертое место) и Вологодскую область (пятое место). Также в десятку туристически привлекательных регионов вошли Архангельская область, Свердловская и Калининградская области, Карелия и Бурятия.

В топ10 не попали такие крупные регионы как Татарстан (он лишь на 13 месте) и Калужская область (19 место). Более того: в 14 из 20 наиболее популярных регионов нет городов-миллионников.

Во вторую десятку также вошли Смоленская область, Адыгея, Республика Саха, Тверская, Ростовская, Владимирская и Псковская области.

За пределами топ20 наименее востребованными у иностранцев регионами в MAPS.ME оказались Тамбовская область, Калмыкия и Еврейская автономная область.