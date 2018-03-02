«Ростелеком» обновил тарифы на интернет на Чукотке

«Ростелеком» в Чукотском автономном округе увеличил объем включенного внешнего трафика в тарифах на «Домашний интернет». Новые тарифы включают от 1,5 до 3,5 ГБ внешнего и от 700 МБ до 2 ГБ зонового трафика в месяц. Стоимость одного мегабайта сверх пакета составит до 2 руб. Локальный трафик в пределах одного населенного пункта предоставляется бесплатно.

Для абонентов, которые предпочитают оплачивать только использованный трафик, 1 Мб внешнего днем будет стоить 2,5 руб., ночью – 0,50 руб., внутреннего зонового – 1,5 руб. Локальный трафик на этом тарифе также предоставляется бесплатно.

Жители также могут подключить «Интерактивное телевидение» и смотреть от 45 до 78 телеканалов и радиоканалов, в зависимости от населенного пункта. Абонентская плата составит 300 руб. в месяц в Анадыре и 250 руб. в других населенных пунктах округа. Для тех, у кого есть домашний телефон, абонентская плата составит 100 рублей в месяц.

Дополнительно клиенты оплачивают единовременный платеж за подключение услуг.