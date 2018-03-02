ТВ набирает популярность среди обладателей Xbox One

Megogo, сервис для просмотра русскоязычного интерактивного телевидения, доступного на всех топовых платформах, включая игровые консоли Xbox One, сравнил активность аудитории видеосервиса на игровой консоли Xbox One со Smart TV.

Полученные данные показали, что пользователь приложения Megogo на Xbox One уделяет просмотру ТВ в среднем 18 часов в месяц, а на Smart TV – 22 часа. При этом на VOD-контент приходится меньше количества часов смотрения, на консоли – 7,5 часов, а на Smart TV – 12,8 часов.

«Безусловно, на просмотр фильмов и телеканалов пользователь тратит больше времени на Smart TV, чем в других средах. Однако мы видим положительный тренд в объемах потребления контента среди пользователей Xbox One. Благодаря своей активности и потенциалу игровых консолей, геймеры смогут значительно увеличить данные по длительности смотрения», – сказал генеральный директор Megogo в России Виктор Чеканов.

Самыми популярными телеканалами на обеих платформах стали Первый канал, ТНТ, СТС, РЕН ТВ, НТВ и Матч ТВ. Интересы пользователей также совпали и при выборе фильма, доступного по рекламной модели. Фаворит зимних месяцев - приключенческий боевик «Боги Египта».

Megogo появился на консоли в августе 2017 г.