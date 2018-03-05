Сбербанк предложил малому бизнесу онлайн кредитование

Представители малого бизнеса - клиенты Сбербанка могут оформить кредит в интернет-банке «Сбербанк Бизнес Онлайн».

У предпринимателей появилась возможность в режиме 24/7 подобрать различные варианты кредитования в соответствии со своими запросами, а затем отправить заявку и документы в электронном виде. Решение принимается дистанционно. Новым клиентам потребуется визит в банк для идентификации.

«Мы стремимся сэкономить время наших клиентов и сделать максимально удобным их общение с банком, — отметил старший вице-президент Сбербанка Анатолий Попов. — Поэтому мы решили упростить доступ к финансированию для предпринимателей. Кредит онлайн — это просто, быстро и удобно, поэтому мы убеждены, что клиенты оценят это нововведение».

Число субъектов малого и среднего предпринимательства, которые обслуживаются в Сбербанке, превышает 2 млн. В 2017 г. Сбербанк выдал малому и среднему бизнесу более 1,3 трлн рублей, превысив показатели 2016 г. на 60 %. Средняя ставка по выдаваемым кредитам снизилась с 12,7 % до 11,2 % годовых. Каждый пятый кредит, выдаваемый малому бизнесу, — инвестиционный. Средний срок кредитования — 3,5 года.