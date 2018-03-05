В мобильном приложении Сбербанка для бизнеса появилась возможность платежа по свободным реквизитам

Сбербанк откликнулся на просьбы пользователей мобильного приложения Сбербанк Бизнес Онлайн и сделал доступными переводы средств новым контрагентам.

Напомним, ранее в Сбербанк Бизнес Онлайн на мобильных устройствах пользователь мог совершить платеж только в адрес тех контрагентов, которые были созданы и подписаны им ранее в веб-версии интернет-банка.

С выходом обновления переводы средств на любые реквизиты стали возможны в мобильном приложении Сбербанк Бизнес Онлайн на смартфонах и планшетах с операционными системами iOS, Windows и Windows 10.

«Интернет-банк для предпринимателей на мобильных устройствах становится ближе и удобнее пользователям. Ранее перевести средства организациям, которых нет в справочнике контрагентов, было невозможно по соображениям безопасности, — сказал директор дивизиона «Цифровой Корпоративный Банк» Сбербанка Евгений Колбин. — Благодаря усилению системы безопасности Сбербанк Бизнес Онлайн мы смогли пойти навстречу пользователям и снять этот барьер».

По соображениям безопасности на подобные операции (перевод на счета неподтвержденных контрагентов) установлен суточный лимит. Он составляет 50 тыс. руб. в сутки.

С аудиторией в 250 тыс. активных клиентов мобильное банковское приложение для бизнеса от Сбербанка сохраняет долю до 40% российского рынка. В перечень доступного функционала входят шаблоны платежей, работа с зарплатными реестрами, распознавание всех типов счетов по фото и многое другое.