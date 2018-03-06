Google провел исследование интернет-привычек россиян

Итернет стал доступным практически каждому, и это заметно повлияло на онлайн-привычки пользователей. Google совместно с Kantar TNS провели исследование и выделили несколько ключевых трендов в поведении российской интернет-аудитории.

Вопреки сложившемуся стереотипу о молодости онлайн-аудитории, интернет сегодня — комфортная среда для людей любого возраста. Это доказывает достаточно равномерное распределение использования интернета по возрастным группам. Старшее поколение интересуется технологиями не меньше молодежи, а интернет открывает им новые пути для поиска информации и получения впечатлений. Уже 73% россиян старше 55 лет выходят в сеть ежедневно.

Несмотря на то, что интернет для решения разных вопросов используют люди всех возрастов, их поведение в сети различается. Так, пользователи 16-24 лет активнее других участвуют в создании онлайн-контента и показывают знакомым, как совершать действия в сети. В то же время аудитория от 25 до 34 лет чаще выходит в интернет для поиска информации и развлечения.

Смартфон становится основным устройством для современных пользователей: 61% российской онлайн-аудитории выходит в сеть с мобильных телефонов.

Люди буквально не выпускают смартфоны из рук, что приводит к высоким требованиям пользователей к мобильному контенту. По данным более раннего исследования Google, 53% интернет-аудитории покидает мобильный сайт, если он загружается более 3 секунд. И чем дольше время загрузки, тем больше посетителей покинут ресурс. Например, если пользователи ждут от 1 до 5 секунд, вероятность их ухода с сайта возрастает до 90%. Если это время увеличивается ещё на секунду, то этот показатель может достичь 106%.

По мере роста числа устройств люди все больше привыкают переходить с экрана на экран даже в рамках одной задачи. По данным исследования, в среднем на российского пользователя приходится 2,4 устройства с подключением к интернету, а 65% респондентов регулярно переключаются между смартфоном и десктопом.

Несмотря на растущую популярность смартфонов, компьютеры и планшеты остаются релевантными устройствами для решения многих задач. Кроме того, появляются новые гаджеты с подключением к интернету, которые делают повседневную жизнь еще удобнее. Среди них разнообразные носимые устройства (умные часы, очки, брелки), персональные электронные помощники, приложения для Smart TV или VR-шлемы.

Жители России активно смотрят как аналоговое, так и цифровое ТВ. При этом популярность последнего продолжает расти. Выбирая между цифровым ТВ и онлайн-видео, 28% российских пользователей предпочитают последние, а 35% в равной степени смотрят и то, и другое. При этом чем моложе аудитория, тем большее предпочтение она отдает просмотру роликов в интернете, тогда как старшие поколения все еще чаще смотрят аналоговое телевидение. Так, среди респондентов 56% признались, что смотрят онлайн-видео ежедневно, и еще 22% — не реже одного раза в неделю.

Один из главных вызовов, с которым сталкивается традиционное ТВ, — удержание внимание зрителя. По данным Consumer Barometer, 62% пользователей выходят в интернет во время просмотра телевизора. В 82% случаев они отвлекаются на информацию, не связанную с контентом на большом экране.

Особенно актуальна эта проблема для аудитории в возрасте от 16 до 24 лет — доля тех, кто отвлекается на интернет во время просмотра ТВ, составляет более 70%.

Технологии открывают новые возможности, однако появление большого количества устройств и сервисов нередко вызывает двоякие чувства. Так, конфиденциальность персональных данных остается волнующей темой для 81% российских пользователей.

Это становится еще более актуально с учетом роста онлайн-ритейла. Как показали результаты, уже 41% жителей России покупают товары в сети.

По мере роста количества ежедневных задач, справляться с которыми нам все чаще помогают различные гаджеты, использование цифрового помощника становится все более актуальным решением. При этом только 50% участников опроса знают о существовании таких сервисов и всего 4% прибегают к их помощи. Примечательно, что такая тенденция актуальна для аудитории всех возрастов.

Как удалось выяснить, восприятие цифровых помощников как чего-то уникального (39% респондентов) значительно превосходит у российской аудитории желание понять их ценность для жизни (27%) или начать ими пользоваться (22%).

Онлайн-привычки людей становятся все более сложными и многоступенчатыми. Пользователи больше не ограничиваются ни одним гаджетом, ни даже пространством, одновременно прибегая к нескольким устройствам в офлайне и онлайне.

Российская интернет-аудитория использует возникающие с развитием технологий возможности, но относится ко многим из них с осторожностью. Именно поэтому сегодня залогом доверительных отношений с пользователями становятся прозрачные инструменты, которые дают ощущение безопасности и сохранности персональной информации. Это касается как устройств, так и сервисов.