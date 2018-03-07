Росбанк запустил обновленную версию интернет-банка

Росбанк, российский универсальный банк, обновил интернет-банк. В новой версии клиенту стала доступна двухфакторная авторизация: возможность настроить вход с дополнительным подтверждением SMS-кодом, а также новый способ подтверждения операций – мобильный токен, позволяющий клиенту подтверждать операции в интернет-банке одноразовыми кодами, сгенерированными в приложении «Росбанк Онлайн».Теперь в интернет-банке клиент может отслеживать все счета, открытые в разных регионах присутствия Росбанка, и получать более подробную информацию по выписке. Обновленный интернет-банк Росбанка позволяет производить поиск по сумме и описанию операции в выписке по карте/счету, выполнять внутрибанковские переводы по номеру карты, счета и телефона, а также P2P переводы с карты любого банка на карту любого банка с возможностью выбора карты списания/зачисления с сохранением данных, созданием шаблона и повтором операции из истории.

Помимо этого были улучшены механизмы взаимодействия с приложением «Росбанк Онлайн»: теперь в интернет-банке клиенту доступны общие с «Росбанк Онлайн» шаблоны, история операций, наименования счетов, карт, вкладов и кредитов.

Клиенты могут воспользоваться интернет-банком для получения информации по своим продуктам (остатки, выписки и детали по счетам, картам, вкладам и кредитам), а также для проведения операций: открывать, пополнять и выполнять другие операции по вкладам, осуществлять переводы в рублях и иностранной валюте со счетов, выполнять переводы с карты на карту, оплачивать ЖКХ и услуги компаний без комиссии, блокировать и разблокировать карты, осуществлять переводы в рублях и валюте и многое другое.

«Мы усовершенствовали интернет-банк, добавив в него новый функционал, который сделает его использование еще удобнее и быстрее. Благодаря обновленному дизайну выполнение различных операций стало более простым и интуитивно понятным, а улучшенная система безопасности позволит клиенту не беспокоиться за сохранность своих данных и средств», - отметил директор центра развития розничных цифровых решений Росбанка Алексей Лола.

Функционал интернет-банка предоставляется клиентам Росбанка бесплатно, в качестве дополнения к различным пакетам банковских услуг.